Hauptstadt der Meister Kann Berlin alles außer Fußball?

Der Jubel bei den BR Volleys war groß. Am Sonntag gewannen die Berliner Volleyballer die deutsche Meisterschaft zum 14. Mal. Die Volleys sind das Siegen gewöhnt, genauso wie die Eisbären Berlin (sie wurden jüngst zum zehnten Mal Meister) oder auch die Basketballerinnen von Alba.

Berlin ist Sportstadt, in der Breite, aber ganz bestimmt auch in der Spitze. Einzig: Berlins Fußballer haben (mit Ausnahme des Rekordmeisters in der DDR-Oberliga, dem BFC Dynamo) schon ewig nicht mehr reüssiert.

In unserer Folge „3 auf 1“ erklären Expertinnen und Experten, ob Berlin alles kann, nur nicht Fußball – alle Folgen unserer Rubrik finden Sie hier.

Sportmetropole Berlin braucht starke Profi-Klubs

Sven Felski ist Rekordspieler der Eisbären Berlin. Er findet: Berlin hat zwei Fußballclubs in der 1. Bundesliga, auch im Frauen-Fußball ist die Stadt stark. Die Bilanz ist also gar nicht schlecht.

Die Frage ist schwer zu beantworten, aber ich fange mal anders an. Ich bin Fußball-Fan und finde, dass gerade der 1. FC Union die Stadt in den jüngsten Jahren sehr gut nach außen vertreten hat. Champions League musst du erst mal schaffen.

Dass die Entwicklung in Köpenick jetzt gerade etwas stagniert in der Bundesliga, sollte kein Rückschlag sein. Union sollte die Klasse halten. Und auch Hertha traue ich zu, sich dauerhaft zu konsolidieren. Dass Berlin zwei Klubs in den ersten beiden Fußball-Ligen hat, ist ja auch schon was.

Außerdem rücken Unions Frauen nach. So viel Spitzenfußball haben auch nicht alle Städte. Union hat eben nicht die Möglichkeiten von Bayern München, finanziell schon gar nicht. Da sieht es bei uns, bei den Eisbären, anders aus. Aber wir haben unsere zehn Titel nicht selbstverständlich gewonnen, da steckt nicht nur Geld, sondern vor allem Aufbauarbeit dahinter.

Wir haben den strukturellen Anspruch, Berlin stark zu vertreten. Die Sportmetropole Berlin braucht solche erfolgreichen Profi-Klubs, die über die Jahre ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstverständnis entwickelt haben, wie eben Alba, die Volleys, Wasserfreunde oder wir. Union zähle ich auch dazu, auch ohne Meistertitel.

Schwerer Stand gegen Schwergewichte wie Bayern oder Dortmund

Inga Hofmann ist Redakteurin im Sport-Ressort und beim Queerspiegel. Sie findet: Berlin kann wohl bald schon alles – auch Fußball. Dank der Fußballerinnen von Union Berlin.

Eishockey, Wasserball, Basketball, Volleyball – Berlin holt jedes Jahr einen Meistertitel nach dem anderen. So auch am vergangenen Wochenende, als die Eisbären und die BR Volleys den Titel gewannen.

Dass Berlin in so vielen verschiedenen Sportarten glänzt, ist bemerkenswert und lässt sich maßgeblich auf die wirtschaftlichen Strukturen zurückführen: Gegen Giganten wie Alba (Basketball) oder Berlin Recycling (Volleyball) haben Sponsoren aus kleineren Städten es schwer. Überdies sind sowohl Trainingsbedingungen als auch Sportstätten und Nachwuchsarbeit trotz einiger Defizite immer noch besser ist als in den meisten Städten.

Umgekehrt haben es Fußballvereine wie der 1. FC Union und Hertha BSC nicht zuletzt aus finanziellen Gründen schwer, gegen Schwergewichte wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund anzukommen. Vielleicht ist der Einschub „alles außer Fußball“ bald trotzdem nicht mehr nötig.

Hoffnung macht ein Blick nach Köpenick: Seit Union die Frauenabteilung professionalisiert hat, sind die Fußballerinnen in der Regionalliga Nordost ungeschlagen und spielten im Derby zuletzt sogar vor 12.000 Zuschauern. Großes Ziel ist die Bundesliga und spätestens dann kann Berlin alles – auch Fußball.

Berliner Klubs müssen sich stets hinterfragen – mehr als anderswo

Marco Baldi ist Geschäftsführer von Alba Berlin. Er meint: Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Das beweisen die beiden Hauptstadtklubs Hertha und Union eindrücklich.

Berlin ist groß, sehr groß. Es gibt in der Stadt rund 100 Erstligisten und überhaupt nahezu unendlich viele Möglichkeiten im Bereich der Freizeit.

Was ich damit sagen will: Wenn man in Berlin als Verein etwas erreichen will, muss man ständig arbeiten und tun, sich eine Community aufbauen und sich stets hinterfragen, was man besser machen kann. Ich denke, das vereint uns Berliner Klubs.

Ich kann mir vorstellen, dass das – nur um mal ein Beispiel zu nennen – in Schwenningen anders ist, oder in Vechta. Wenn es dort mal nicht läuft, dann zieht die ganze Stadt mit. In Berlin ist das anders, weil es hier so viel anderes gibt. Hier müssen die Vereine und Klubs vermutlich mehr als anderswo den Laden selbst am Laufen halten. Es ist schwerer in Berlin, hier gibt es auch keine Hofberichterstattung.

Und noch was anderes macht die Berliner Vereine wie Alba, die Volleys, die Füchse oder die Eisbären stark: die Kontinuität in der Führung. Um auf die Fußballer zu sprechen zu kommen: Diese Kontinuität ist für mich auch der Grund, warum Union trotz einer bislang enttäuschenden Saison in der jüngeren Vergangenheit so begeistert hat. Und das ist vermutlich der Grund, warum es bei Hertha nicht gut lief.