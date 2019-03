Herr Schmidt, Ihre Frau nennt Sie angeblich Teilchenbeschleuniger. Stimmt das?





Sie hat mich tatsächlich schon so genannt – mit einem Augenzwinkern natürlich.

Wie kommt sie darauf?



Sie meint dann damit, dass ich einfach nicht zur Ruhe kommen kann.

Hat sie Recht?



Ich bin keiner, der stundenlang mit einem Buch auf dem Sofa sitzen kann. Irgendwo muss und will ich immer in Bewegung sein – aber als Teilchenbeschleuniger sehe ich mich natürlich nicht.

Am Spielfeldrand schon eher?



Bei einem Spiel meiner Mannschaft stehe ich jedenfalls nicht mit verschränkten Armen an der Seitenlinie und schaue genüsslich zu. Ich war schon immer jemand, der das Ganze lebt. Emotionalität spielt für mich halt eine große Rolle.

Christian Streich oder Jürgen Klopp ticken ähnlich. Sind das Vorbilder für Sie?



Ich kopiere niemanden. So wie der 1. FC Heidenheim eine Nische gefunden hat, gilt das auch für mich als Trainer. Bis zum heutigen Tag habe ich noch keine einzige Stunde bei irgendjemandem hospitiert, weil ich eben nie die Zeit dazu hatte.

Vermissen Sie deshalb etwas?



Einerseits ja, weil man so nicht mitbekommt, was an anderen Standorten so passiert. Andererseits bin ich dadurch nicht beeinflussbar. Ich gerate nicht in die Gefahr, irgendetwas zu machen, von dem ich vielleicht gar nicht zu 100 Prozent überzeugt bin. Ich bin so wie ich bin. Alles was ich tue, muss ein Stück weit pragmatisch und zielführend sein.

Klingt nach einem gesunden Strukturkonservatismus.



Identität ist mir unheimlich wichtig. Wofür steht man? Diese Frage sollte man aus seinem Inneren heraus beantworten und dann auch leben. Bisher sind wir, der Klub und ich, damit gut gefahren.

Frank Wormuth, der Sie zum Trainer ausgebildet hat, nannte Sie wissbegierig, „aber kein Streber“. Trifft es das?



Das hat er gesagt?

Sind Sie doch ein Streber?



Nein! Ein Streber bin ich überhaupt nicht, das ist mir nicht wichtig. Ich finde, alles muss Sinnhaftigkeit haben. Ein Streber ist für mich jemand, der alles macht und alles wissen will – bloß um zu zeigen, dass er alles kann. Mir ist lieber, zu wissen, wo man Stärken und Schwächen hat. Und daraus muss man eine Strategie entwickeln, eine Identität. Dazu zählen Werte, die mir wichtig sind.

Zum Beispiel?



Fußballtaktik, Fußballlehre, Trainingswissenschaft, all das ist wichtig, aber viel wichtiger ist der Umgang mit Menschen. Wie formt man eine Einheit? Wie arbeitet man jeden Tag zusammen? Wie schafft man es, die berühmte Mentalität, für die wir auch stehen, jede Woche auf den Platz zu bekommen? Wenn darauf keine Antworten gefunden werden, brauche ich mich über Fußballtaktik gar nicht erst zu unterhalten.

Stimmen die Antworten in Heidenheim?



Ich würde sagen, dass wir eine Nische gefunden haben: Nämlich ein sehr familiärer Verein zu sein und professionelle Ansprüche zu haben. Aber diese Basics kann man nicht im Supermarkt kaufen, da steckt viel Arbeit und Energie drin, man muss es jeden Tag vorleben.

Ihr Vertrag in Heidenheim läuft bis 2023 – was kommt dann?

Bayernbesieger. Frank Schmidt schaltete die Münchner schon mal im DFB-Pokal aus - am 3. April versucht er sein Glück erneut. Foto: Daniel Karmann/dpa





Man kann weder einen Verbleib noch einen Wechsel ausschließen, das Fußballgeschäft ist schnelllebig. Aber ich habe gerade von Werten erzählt. Klar ist deshalb: Wenn ich eine Zusage treffe, halte ich mich auch daran. Der Job hier erfüllt mich immer noch.

Heidenheim gilt wie Sandhausen allerdings auch als Dorfklub.



Da muss ich die Blutgrätsche ansetzen! Wir sind eine Mittelstadt mit knapp 50 000 Einwohnern und auch dank des schwäbischen Mittelstands eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Ich werde oft auf das Sandhausen/Heidenheim angesprochen. Aber ich glaube, wir machen etwas komplett anderes, sind breit aufgestellt, haben mehr Zuschauerresonanz – auch auswärts. Deshalb vergleichen wir uns mit Sandhausen überhaupt nicht. Gegen das Provinz-Gerede können wir uns nicht wehren, aber die Akzeptanz – wenn die großen Vereine mal bei uns gespielt haben –, ist dann schon gegeben.

Manche Beobachter des 1. FC Union wundern sich, wie der Klub mit spielerisch häufig durchschnittlichen Leistungen schon 47 Punkte holen konnte. Sie auch?



Wenn man am 25. Spieltag auf Platz drei steht, hat das seine Berechtigung. Union steht für defensive Stabilität, für Effektivität, und natürlich haben sie in gewissen Phasen das nötige Spielglück. Und das, was sie auszeichnet, füllen sie zu 100 Prozent mit Leben. Wenn eine Viererkette – wie bei Union – harmoniert, dann gibt das unheimlich viel Kraft und Stärke.

Am 3. April reist Heidenheim im DFB-Pokal-Viertelfinale zum FC Bayern. Welche Botschaft werden Sie Ihren Spielern mitgeben? Geht raus und genießt das Spiel! Oder eher: Hauptsache nicht 0:5!



Ich muss Sie enttäuschen: Zu Bayern München sage ich momentan gar nichts, weil es einfach nicht wichtig für uns ist.

Ganz ehrlich?



Ich rede von einem Schubladenspiel, weil Bayern bei mir in der Schublade liegt. Nur so viel: Wenn das Spiel ansteht, freuen wir uns irrsinnig drauf. Als Spieler durfte ich Bayern mal mit Vestenbergsgreuth im Pokal schlagen, deswegen gibt es immer eine Chance. Aber nochmal: Momentan ist das für uns kein Thema.

Das Gespräch führte David Joram.