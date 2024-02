Herausforderung für Magnus Carlsen Wie an der Ostsee mit einem Weltklassefeld Schach neu erfunden werden soll

140, 145, 160…Muss man sich Sorgen machen um Fabiano Caruano? Der Puls eines der weltbesten Schachspieler geht rasant hoch, im Halbfinale gegen Levon Aronian. Es sind nur noch ein paar Sekunden auf der Schachuhr, und Caruana hätte unter Zeitdruck gerade beinahe eine Figur eingestellt und die Partie verloren.

Wir sind bei der „Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge" an der Ostsee, genauer im Gut Weissenhaus im Kreis Ostholstein. Noch bis Freitag haben sich hier acht der weltbesten Schachspieler versammelt, darunter der Weltranglisten-Erste Magnus Carlsen und Weltmeister Ding Liren, um das Schachspiel quasi neu zu erfinden.

Das Ganze ist erklärungsbedürftig und spektakulär zugleich: „G.O.A.T.“ steht für „Greatest of all time“, und damit natürlich für Magnus Carlsen. Ohne den 33-jährigen Norweger, von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister und in dieser Sportart immer noch das Maß aller Dinge, hätte der Hamburger Unternehmer Jan-Henric Buettner das illustre Schachevent nicht durchziehen wollen und können.

Es wird auf Wunsch Carlsens „Fischer Random“ gespielt, eine vom einstigen US-amerikanischen Weltmeister Bobby Fischer erdachte Variante des Schachs, bei der die 16 Figuren auf der Grundlinie per Zufallsprinzip aufgestellt werden. Daraus ergeben sich 960 mögliche Startpositionen, sodass es keine einstudierte Spieleröffnung geben kann.

Das Turnier „G.O.A.T.“ steht für „Greatest of all time“. © dpa/Marcus Brandt

Die Folge: mehr Gewicht auf der Kreativität des Spielers als auf Auswendiglernen und Runterspielen von Eröffnungen auf den 64 Feldern. Daher auch der Name: „Freestyle Chess“. Und der Begriff der „Challenge“, also der Herausforderung. Es geht gegen den „G.O.A.T.“, Magnus Carlsen, den charismatischen Schachprofi, einer der bekanntesten Sportler Norwegens, den man in diesen Tagen an der Ostsee mit wildem Wuschelhaar schon mal locker mit Freundin und Eltern am Frühstückstisch plaudern oder nach den Spielen in die Schlosstherme gehen sieht.

Dass der Größte an grauen Februartagen in die kleine Gemeinde Wangel kommt, hat vor allem mit Jan Henric-Buettner zu tun. Der Hamburger Unternehmer, der das Internet-Portal AOL Europe mit aufbaute, hat die Veranstaltung erdacht und finanziert, damit Carlsen, der aktuelle Weltmeister Liren aus China, der Weltranglisten-Zweite Fabiano Caruana aus den USA, der jüngste deutsche Großmeister aller Zeiten, Vincent Keymer, sowie Levon Aronian (USA), Alireza Firouzja (Frankreich), Dommaraju Gukesh (Indien) und Nodirbek Abdusattorov (Usbekistan) nach Ostholstein kommen.

Von den Namen sucht dieses Schach-Event seinesgleichen

Acht der besten Spieler der Welt, ausgewählt eben vom „G.O.A.T.“ Magnus Carlsen – eine Art G8-Gipfel des Schachsports. Es geht für den Norweger und die anderen Schach-Größen um 200.000 Dollar Preisgeld, davon 60.000 für den Sieger.

Und um viel mediale Aufmerksamkeit. Das Ganze ist von Schachfans weltweit täglich ab 13 Uhr online im Livestream zu verfolgen (freestyle-chess.com/de/), kommentiert von Peter Leko, Tania Sachdev und Niclas Huschenbeth. Mit Corona und der Netflix-Serie „Damengambit“ hat der Schachsport ohnehin einen Boom erfahren.

Ich möchte Schach aus der Turnhalle rausbringen und ein angemessenes Umfeld für die Topspieler der Welt schaffen. Jan-Henric Buettner, Unternehmer

Das deutsche Männerteam wurde neulich Vize-Europameister. Die große Schachhoffnung Vincent Keymer war im „Aktuellen Sport-Studio“. Der 19-Jährige kämpft bei diesem Turnier nach starkem Start heute und morgen allerdings nur um die hinteren Plätze und das gegen den weiterhin erschreckend schwachen Weltmeister Ding Liren.

Dennoch: Von den Namen und vom Auftreten her sucht dieses Schach-Event seinesgleichen in Deutschland. Buettner will dem Schachboom mit Freestyle-Chess und dem Zugpferd Magnus Carlsen noch einen drauf setzen. Mit Pulsmessern, eigens mit Mini-Kameras präparierten Spieltischen und „Confessions-Rooms“, in denen die Spitzensportler den Millionen Schachfans draußen noch während der Partie (!) Einblicke in Spielerseele und Pläne geben.

„Ich möchte Schach aus der Turnhalle rausbringen und ein angemessenes Umfeld für die Topspieler der Welt schaffen“, sagt Buettner. Und das bedeutet eben auch, andere Wege zu beschreiten – und kein klassisches Schach zu spielen wie seit über 100 Jahren. Das soll eine der Voraussetzungen für Carlsens Teilnahme gewesen sein. Schon ist von einer Fortsetzung des Events im kommenden Jahr die Rede, möglicherweise nicht nur in Deutschland im Resorthotel an der Ostsee.

An diesem Donnerstag und Freitag kämpft dort der Größte, Magnus Carlsen, aber erst mal gegen Fabiano Caruano um die Trophy in 2024. Der Pulsschlag dürfte dabei wieder verdächtig hoch gehen.