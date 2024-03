Hermannsson wird in letzter Sekunde geblockt Alba Berlin verliert Krimi bei Anadolu Istanbul

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague die nächste bittere Niederlage kassiert. Wie schon am Dienstag im Heimspiel gegen Real Madrid zeigte der Tabellenletzte auch am Donnerstagabend bei Anadolu Istanbul eine starke Leistung, wurde dafür aber nicht belohnt.

Alba hatte mit dem letzten Angriff die Chance auf den Sieg, den Korbleger von Martin Hermannsson blockte Istanbuls Tyrique Jones jedoch spektakulär in letzter Sekunden. So setzten sich die Türken, die noch um den Einzug in die Play-offs kämpfen, im Sinan Erdem Dome in einer extrem spannenden Schlussphase 85:84 (23:23, 30:17, 12:27, 20:17) durch.

Beste Werfer war Anadolus Elijah Bryant mit 24 Punkten. Für Alba trafen Matt Thomas und Louis Olinde (je 17) am besten. In der Tabelle bleiben die Berliner auf dem letzten Platz und drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde sind die Hoffnungen, diesen noch abzugeben, nur noch theoretischer Natur. (Tsp)