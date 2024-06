Hertha 03 oder Lichtenberg 47? Showdown per Fernduell um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nordost

Am Sonnabend wird per Fernduell zwischen Hertha 03 und Lichtenberg 47 die Entscheidung darüber fallen, wer in die Fußball-Regionalliga Nordost aufsteigt. Wir schauen auf die derzeitige Tabellensituation und wie es bei den Teams vor dem Showdown aussieht.

Wie lief die Saison?

Seit dem zweiten Spieltag gab es keine anderen Tabellenführer als Hertha 03 oder Lichtenberg 47. Beide haben die Konkurrenz schnell und weit abgehängt und sich seitdem an der Spitze öfter abgewechselt. Mitte April hat sich Zehlendorf wieder Platz eins gesichert.

Während der Tabellenführer die meisten Tore in der Nordstaffel der NOFV-Oberliga erzielt hat (98), haben die 47er die wenigsten kassiert (16). Es gab in dieser Saison drei direkte Duelle: 2:1 für Zehlendorf und 1:1 in der Liga, 2:1 für Lichtenberg im Pokal.

98 Tore hat Hertha 03 in dieser Saison bereits erzielt.

Wie ist die Ausgangslage?

Dass es am letzten Spieltag noch so eng ist, liegt auch an der Auflösung von Hertha 06 während der laufenden Spielzeit und dem damit verbundenen Rückzug. Dadurch wurde bei Zehlendorf der Sieg gegen Hertha 06 gestrichen, bei den Lichtenbergern das Unentschieden.

Hertha 03 (eine Saisonniederlage) hat 68 Punkte und das bessere Torverhältnis (98:27), Lichtenberg (zwei Niederlagen) folgt einen Zähler dahinter (83:16 Tore). Beide spielen am Sonnabend um 14 Uhr: Hertha 03 im Stadion Vogelgesang bei Optik Rathenow (Hinspiel 2:0), Lichtenberg im Hans-Zoschke-Stadion gegen die TSG Neustrelitz (Hinspiel 1:1).

Gewinnt Zehlendorf, ist das der sichere Aufstieg. Spielt Zehlendorf remis oder verliert, zieht Lichtenberg mit einem Sieg vorbei. Und, die unwahrscheinlichste Variante: Verliert Zehlendorf mit mindestens fünf Toren Unterschied, reicht Lichtenberg ein Punkt.

Wie sieht es in der Oberliga-Historie aus?

Die aktuelle Saison gehört zu den spannendsten in der über 30-jährigen Geschichte der Liga. Einige andere knappe Ausgänge: In der Abschlusstabelle 2016/17 nur einen Punkt auseinander waren die VSG Altglienicke, die den Durchmarsch schaffte, und Rathenow. 2011 war Greif Torgelow am Ende punktgleich mit Hansa Rostock II, hatte aber das klar bessere Torverhältnis. Da beide auf den Aufstieg verzichteten, ging der Berliner AK hoch.

2017 stieg die VSG Altglienicke in die Regionalliga auf – und zwar durch ein 2:2 bei Lichtenberg 47 im Hans-Zoschke-Stadion. © imago/Matthias Koch

2003, noch als vierthöchste Spielklasse, kam es am letzten Spieltag zu einem echten Endspiel zwischen dem FC Schönberg und den Amateuren von Hertha BSC. Schönberg gewann 2:0, zog an Hertha vorbei und stieg auf. 1996 waren vor dem letzten Spieltag drei Teams punktgleich (SC Charlottenburg, VfB Lichterfelde und Türkiyemspor). Alle gewannen, der SCC hatte hauchdünn das beste Torverhältnis.

Wie ist die Situation bei Hertha 03?

„Wir sind euphorisch und absolut positiv gestimmt“, sagt Trainer Robert Schröder: „Wir haben es in der Hand zu entscheiden, was passiert. Darauf haben wir die ganze Rückrunde hingearbeitet und hätten den Aufstieg verdient.“

Das Team hat viele junge, spielstarke Akteure und einige Routiniers in seinen Reihen. Abwehrchef Lenny Stein, Elfmeterschütze vom Dienst, führt mit 21 Treffern ligaweit die Torschützenliste an. Als der 28-Jährige kürzlich wegen einer Rotsperre drei Partien aussetzen musste, gab es gegen den TuS Makkabi und beim SV Tasmania jeweils nur einen Punkt. Zuletzt gegen Dynamo Schwerin war der Kapitän wieder an Bord war, verwandelte einen Elfmeter und die Mannschaft gewann 7:1.

Wir sind euphorisch und absolut positiv gestimmt. Robert Schröder, Trainer von Hertha 03

Die Heimspiele von Hertha 03 sind im Normalfall nicht für große Kulissen bekannt, aber gegen Schwerin zahlten 753 Zuschauer Eintritt, dazu waren viele Kinder kostenlos auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld dabei. In Rathenow rechnet der Verein mit 100 bis 150 eigenen Anhängern.

Wie ist die Situation bei Lichtenberg 47?

Rudy Raab, der gemeinsam mit Nils Kohlschmidt das Trainerduo bildet, ist „stolz auf unsere Leistungen. Wir haben nach einem Umbruch eine klasse Saison gespielt.“ Zwischenzeitlich schien Lichtenberg, in der vorigen Spielzeit aus der Regionalliga abgestiegen, auf der Zielgeraden schon den Anschluss verloren zu haben. „Wir wollen einen Sieg zum Abschluss. Und dann schauen wir, wofür es reicht. Vielleicht können wir die Saison krönen“, sagt Raab.

Vielleicht können wir die Saison krönen. Rudy Raab, Trainer von Lichtenberg 47

Lichtenbergs bester Torschütze Sebastian Reiniger hat nur einen Treffer weniger erzielt als Lenny Stein. Eigentlich ist Reiniger – wie Stein – Verteidiger, doch inzwischen spielt er im Sturm und erweist sich dort vor allem mit dem Kopf als äußerst treffsicher.

Und sonst?

Lichtenberg 47 ist bei den Anforderungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) an die Spielstätte auf der sicheren Seite, das Hans-Zoschke-Stadion ist seit einigen Jahren regionalligatauglich.

Im Ernst-Reuter-Sportfeld erfüllt vor allem der Gästebereich nicht die NOFV-Auflagen. „Gott sei Dank hat sich das Bezirksamt nach langen Diskussionen bereiterklärt, das Stadion im Aufstiegsfall für die Regionalliga herzurichten“, sagt Kamyar Niroumand. Zehlendorfs Präsident rechnet damit, dass die Umbaumaßnahmen bis zur Rückrunde abgeschlossen wären. Bis dahin würde Hertha 03 im Stadion Lichterfelde spielen.