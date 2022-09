Hertha 03 Zehlendorf ist Tabellenführer der Oberliga Schon wieder ganz oben

Viel hat sich verändert beim FC Hertha 03 in Zehlendorf im Sommer, nur eines ist gleich geblieben: der Erfolg. Wieder stehen nach sechs Spieltagen in der Nordstaffel der NOFV-Oberliga 16 Punkte unterm Strich und wie auch in der letzten Saison überzeugen die Zehlendorfer Fußballer mit einer starken Defensive, gepaart mit Qualität in der Offensive.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden