Hertha BSC und die Lizenz für die Zweite Liga Die unverhohlene Drohung mit der Insolvenz

Unter anderen Umständen hätte jetzt vermutlich das große Wehklagen eingesetzt. Ausgerechnet vor dem entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt hat der Krankenstand bei Hertha BSC ein dramatisches Ausmaß angenommen. Aber es gibt für Hertha nun mal kein entscheidendes Spiel mehr. Das Ding ist durch. Seit dem Wochenende steht der Klub als Absteiger fest.

Insofern ist es eben nicht mehr dramatisch, dass am Dienstag, beim Start in die Trainingswoche vor dem finalen Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr), eine ganze Reihe an Spielern fehlte. Unter anderem waren nahezu sämtliche Innenverteidiger im Kader der Berliner unpässlich.

Marc Kempf (Rippenprellung) trainierte auf dem Nebenplatz individuell, Filip Uremovic (Gehirnerschütterung) fehlte weiterhin, und neben Kevin-Prince Boateng (Knie) sowie Wilfried Kanga waren auch die beiden Abwehrspieler Marton Dardai und Agustin Rogel (alle drei wegen muskulärer Probleme) nicht auf dem Platz.

Trainer Pal Dardai musste ein bisschen improvisieren. In den Spielformen bot er Veit Stange, Peter Pekarik und Marvin Plattenhardt als Innenverteidiger in der Viererkette auf.

7,4 Millionen Euro kostet Hertha die Laufzeitverlängerung.

Angesichts der personellen Engpässe durfte bei Hertha am Dienstag wieder ein Stück Zukunft vorspielen. Neben Stange, Pascal Klemens, Julian Eitschberger und dem erst 17 Jahre alten Ibrahim Maza trainierte auch Tony Rölke, 20 Jahre, bei den Profis mit. Der Stürmer, 2015 von Stern Marienfelde in Herthas Jugend gewechselt, spielt normalerweise in der U 23 und hat dort in dieser Saison in 30 Einsätzen acht Tore erzielt.

Nach dem Abstieg wird Hertha verstärkt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen – weil der Klub das so will und weil er es muss. Hertha ist zum Sparen gezwungen. Die finanzielle Situation ist so angespannt, dass die Berliner sogar die Lizenz für die kommende Saison noch nicht sicher haben. Inzwischen aber gestalten sich die Dinge immerhin schon etwas klarer.

Bis zum 7. Juni muss Hertha die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die kommende Spielzeit und dazu Erlöse über knapp 20 Millionen Euro nachweisen. Der Klub konnte jetzt tatsächlich erste Erfolge auf dem Transfermarkt erzielen.

Estudiantes de la Plata hat den bereits ausgeliehenen Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro fest verpflichtet. Und auch Omar Alderete kehrt offenbar nicht nach Berlin zurück. Wie der „Kicker“ berichtet, zahlt der spanische Erstligist FC Getafe vier Millionen Euro für den Innenverteidiger aus Paraguay.

Das trägt bereits zur Entspannung bei, reicht aber noch nicht, um alle Auflagen und Bedingungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu erfüllen. Knackpunkt ist die vor fünf Jahren aufgelegte Anleihe über 40 Millionen Euro, die Hertha im November zurückzahlen muss. Zumindest ist jetzt geklärt, wie dieses Problem aus der Welt geschafft werden soll.

Die Anleihe wird um zwei Jahre verlängert

Im Gespräch war zwar auch, dass die Anleihe mit dem Geld des neuen Investors 777 Partners ausgelöst wird. Davon aber sieht Hertha nun ab. Das Geld von 777 Partners wird anderweitig benötigt. Stattdessen soll die Anleihe noch einmal um zwei Jahre bis zum 8. November 2025 verlängert werden. Das geht aus einer Ad-Hoc-Meldung hervor, die Hertha am Montag veröffentlicht hat.

Um den Anteilseignern die Zustimmung zu erleichtern, sollen sie zum einen eine finanzielle Kompensation (10 Euro pro 1000-Euro-Anteil) erhalten. Zum anderen wird der Zinssatz (bereits zum 8. August) von 6,5 auf 8,5 Prozent angehoben. Das bedeutet zwar, dass Hertha insgesamt 7,4 Millionen Euro zusätzlich bezahlen muss. Zumindest die Liquidität für die kommende Spielzeit und damit vermutlich auch die Lizenz für die Zweite Liga wären damit gesichert – vorausgesetzt, die Anteilseigner stimmen dem Plan bis zum 19. Juni mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit zu.

Andere Instrumente stehen nicht zur Verfügung

Bis zum 21. Juni hat die DFL Hertha dafür Zeit eingeräumt. Die von ihr geforderte Laufzeitverlängerung der Anleihe ist laut der Ad-Hoc-Meldung „der wichtigste noch ausstehende finanzielle Baustein“ für die Erlangung der Lizenz. Hertha hat nach eigenen Angaben andere Finanzierungsmöglichkeiten geprüft, auch Garantien oder Bürgschaften. Diese aber stünden derzeit nicht zur Verfügung.

Sollte der Klub keine Lizenz für die Zweite Liga erhalten, drohe Hertha die Insolvenz. In diesem Fall könnten die Anleihegläubiger ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Mit anderen Worten: Die Zustimmung zur Laufzeitverlängerung ist alternativlos. Sowohl für die Gläubiger als auch für Hertha.

Der Klub hat zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass es finanziell nicht gut um ihn steht. Das geht auch aus der Ad-Hoc-Mitteilung wieder deutlich hervor. Mit drastischen Sparanstrengungen bei den Personalkosten sowie mit dem Geld von 777 Partners soll jedoch die Restrukturierung gelingen. Von den zugesagten 100 Millionen Euro des Investors ist eine erste Tranche bereits geflossen, um die aktuell laufende Saison zu finanzieren. Der Hauptanteil wird in der kommenden Spielzeit fällig. Ein Rest dann 2024/25.

Für die Saison 2025/26 rechnet Thomas Herrich, Herthas Finanzgeschäftsführer, mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis. So hat er es bei der Mitgliederversammlung vor anderthalb Wochen verkündet. In der Ad-Hoc-Mitteilung zur Laufzeitverlängerung der Anleihe ist sogar davon die Rede, dass Hertha bereits 2024/25 die Gewinnzone erreiche. Vorausgesetzt, der Mannschaft gelingt der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Was noch zu beweisen wäre.