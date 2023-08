Hertha-Präsident über heiklen Sponsorendeal „Ich verstehe die Wut der Fans“

Bis zum nächsten Heimspiel von Hertha BSC am 26. August gegen Fürth ist noch Zeit. Zunächst geht es am Samstag auswärts zum HSV. Trotzdem macht sich Präsident Kay Bernstein Gedanken über die Beziehung zu den eigenen Fans. Der Deal mit dem neuen Trikotsponsor Crazy Buzzer der Gauselmann AG aus der Glücksspielindustrie könnte ein Ärgernis zu viel gewesen sein und womöglich einen Vertrauensbruch provoziert haben – zumindest bei ausbleibendem sportlichem Erfolg in der Liga.