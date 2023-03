Hilfe für Erdbeben-Opfer Berliner AK und Hertha BSC wollen „Bleibe für 200 Personen schaffen“

Es ist noch nicht lange her, da reiste der Berliner AK in die Türkei. Die Jugendteams des Vereins wollten dort gemeinsam trainieren und sich auf den weiteren Verlauf der Saison vorbereiten. Doch dann ereignete sich das Erdbeben in der Türkei und Syrien und plötzlich stand der Sport im Hintergrund. Viele Vereinsmitglieder haben Angehörige und Bekannte in den betroffenen Gebieten, deshalb sagte der Verein ein Spiel ab und konzentrierte sich stattdessen darauf, den Betroffenen vor Ort zu helfen.

