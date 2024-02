„Historische Nacht“ Deutsche Basketballerinnen qualifizieren sich zum ersten Mal für Olympia

Die deutschen Basketballerinnen haben sich erstmals für Olympia qualifiziert. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte sich im brasilianischen Belém im dritten und letzten Spiel der Qualifikation mit 73:71 (39:35) gegen die Gastgeberinnen durch. Damit buchte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) überraschend das Ticket für die Sommerspiele in Paris, auch die Männer um Dennis Schröder sind als Weltmeister bei Olympia dabei.

Nach dem klaren 52:85 gegen Topfavorit Australien kehrten die dabei angeschlagen fehlenden WNBA-Profis Satou und Nyara Sabally zurück. Leonie Fiebich mit 22 Punkten und Satou Sabally mit 20 Zählern ragten als beste Werferinnen bei einer insgesamt starken Leistung heraus.

Deutschland erwischte einen überragenden Start, lagen schnell 11:0 vorn und führten über weite Strecken des Spiels. Doch im letzten Viertel kamen die Brasilianerinnen immer besser auf, erarbeiteten sich einen Vier-Punkte-Vorsprung. Eine Niederlage mit sieben Punkten Unterschied hätte sich die DBB-Auswahl für die Olympia-Qualifikation erlauben dürfen.

Spätestens mit dem Korbleger von Satou Sabally zum 67:67 knapp eine Minute vor Ende war das Paris-Ticket gesichert. Ausgelassen feierte die DBB-Auswahl den Erfolg auf dem Parkett und posierte hinter einem übergroßen Boardingpass für ein Gruppenfoto. Den Grundstein hatte Deutschland mit dem unerwarteten Sieg gegen Serbien zu Beginn des Qualifikationsturniers gelegt.

„Der Wille und die Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, habe ich so noch nie erlebt. Es ist eine historische Nacht, die sich diese Mannschaft verdient hat“, sagte Thomaidis. „Wir haben uns in den letzten acht Monaten stetig entwickelt und an uns gearbeitet. Olympia wird für uns alle eine wichtige Erfahrung.“

Schon die Teilnahme am Qualifikationsturnier war für die deutschen Basketballerinnen ein großer Erfolg gewesen. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus“, hatte Thomaidis im Vorfeld gesagt. (dpa)