Hockey Knight in Kanada Die USA werden Weltmeister

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Brampton hat einen würdigen Sieger gefunden, die USA sicherten sich in einem packenden Endspiel am Sonntag mit einem 6:3 (1:1, 1:2, 4:0) gegen Kanada den Titel – erstmals seit 2019.. Im Viertelfinale hatten die USA noch die Deutschen 3:0 bezwungen.

Auch wenn diesmal Mannschaften wie Finnland und Schweden es den etablierten Teams schwerer machten, als das früher oft der Fall war (abgesehen von einer Finalteilnahme Finnlands im Jahr 2019), gab es beim Turnier in Kanada wieder mal ein Finale mit den üblichen Verdächtigen. Allerdings war es ein Finale mit vielen Wendungen.

Die Kanadierinnen führten drei Mal, die US-Amerikanerinnen glichen drei Mal aus. Hilary Knight erzielte drei Tore für die USA, darunter zwei gegen Ende des letzten Drittels. Zwei der Treffer fielen dabei im Powerplay. Es war nach 2011 und 2017 das dritte Mal, dass Knight den Game Winner in einem WW-Endspiel erzielte. (Tsp)