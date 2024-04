„Hoffe, dass wir uns in die gleiche Richtung bewegen“ Wie Hertha sich an Union ein Beispiel nehmen will

Endlich wieder ein großes Berliner Derby im Fußball: Diese Vorstellung ist bei den Männern im vergangenen Jahr mit dem Abstieg von Hertha BSC erst einmal in die Ferne gerückt (könnte aber in der nächsten Saison wieder aktuell werden). Doch bei den Frauen kommt es in der Regionalliga Nordost am Sonntag zu ebenjenem Highlight. Im Stadion An der Alten Försterei empfängt der 1. FC Union dann Hertha BSC (13 Uhr).