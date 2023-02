„Ich bin sehr gelenkig“ Megan Linder bringt die kalifornische Sonne nach Schöneberg

Sonnenschein., Temperaturen um die 20 Grad und Palmen an den Straßenrändern – Megan Linder ist zu dieser Jahreszeit andere Wetterbedingungen gewöhnt. Die US-amerikanische Wasserballerin wuchs in Kalifornien auf, zog dann zum Studium nach Santa Barbara und lebte anschließend mehrere Jahre in Australien, wo sie professionell Wasserball spielte und sogar ein Team in Sydney coachte.

Erst im vergangenen Herbst wurde sie vom Bundesligisten Spandau 04 verpflichtet und zog nach Berlin. Das kalte graue Wetter und die Dunkelheit würden ihr aber nicht so viel ausmachen, sagt Linder. „Ich musste mich dran gewöhnen, aber ich mag die Kälte eigentlich. Gleichzeitig bin ich ein Beachgirl und langsam wäre ich auch wieder bereit für wärmere Temperaturen.“

Den Großteil der Zeit verbringt Linder ohnehin in der Schwimmhalle Schöneberg, wo sie und ihre Teamkolleginnen sich auf die anstehenden Spiele vorbereiten. „Was mich antreibt, ist das Training. Ich liebe es zu trainieren“, sagt Linder. Am vergangenen Wochenende reiste sie gemeinsam mit ihrem Team ins serbische Novi Saad, wo das zweite Vorrundenturnier in der Donau-League auf dem Programm stand.

Zwei Siege in der Donau League

Die Spandauerinnen nehmen in dieser Saison zum ersten Mal an dem europäischen Wettbewerb teil. In der Bundesliga konnten sie sich zwar schon viermal in Folge die Meisterschaft sichern, auf internationaler Ebene hatten sie bisher aber noch Probleme zu bestehen, insofern soll die Donau-League auch dabei helfen, gegen europäische Vereine zu bestehen und langfristig in der Champions League kleine Erfolge einfahren zu können.

Bereits am Wochenende zahlte sich das Training aus, denn da durften Linder und ihre Teamkolleginnen sich gleich zweimal freuen: Gegen zwei serbische Teams gelangen ihnen Siege, beim dritten Spiel gegen ein ungarisches Team mussten sie allerdings eine Niederlage einstecken. „Wir haben sehr an unserer Verteidigung gearbeitet und unsere Taktik perfektioniert“, sagt Linder, „aber am Ende waren wir ganz schön müde und das Schwimmbecken war ziemlich warm, das hat nicht gerade geholfen. Wir sind es nicht gewöhnt, in so warmem Wasser zu trainieren.“ Die Wassertemperatur führt Linder darauf zurück, dass es sich um ein öffentliches Schwimmbad handelte.

Wasserballerin Megan Linder hat hohe Ziele. © emmacuellphotography

Für sie war es die erste Reise nach Serbien. „Ich wünschte wir hätten etwas Zeit in Belgrad verbracht, in Novi Saad gab es nicht so viel zu sehen, aber wir hatten eh nur die Spiele im Kopf.“ Ein wenig Zeit, um gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen durch die Straßen zu schlendern und einen Kaffee zu trinken, blieb aber doch. „Und ein bisschen Sonne konnten wir auch tanken, die hat man in Berlin ja lange nicht gesehen.“ Nach den Vorrundenturnieren in der Donau-League folgt nun im April ein Final-Six, bei dem die besten sechs Teams in K.o.-Spielen um die Platzierungen kämpfen. Bislang haben die Spandauerinnen noch alle Chancen auf eine Medaille.

Hungrig nach mehr Spielen

Nun liegt der Fokus aber erst einmal auf der Bundesliga, wo es am kommenden Wochenende auswärts gegen Heidelberg geht (Sonntag/14 Uhr). Bereits in der darauffolgenden Woche spielen die Spandauerinnen dann ebenfalls auswärts gegen den Dauerrivalen Bayer Uerdingen. Die Spiele in der Donau-League hätten ihrem Team auch dabei geholfen, ihre Kommunikation innerhalb des Teams zu optimieren und an dem Zusammenspiel zu arbeiten.

„Wir sind besser denn je vorbereitet für die Bundesliga.“ Dort sind seit dieser Saison nur noch sieben Vereine vertreten, seit Chemnitz nicht mehr in der Bundesliga spielt. Linder hofft das ihr Team durch den Spielplan der kommenden Wochen, der Matches im wöchentlichen Takt vorsieht, seinen Rhythmus findet und sich stetig steigert. Sie sieht die Bundesliga-Spiele auch als gute Vorbereitung für die Spiele in der Donau-League im April und die Champions League.

Alle unsere Spielerinnen von jung bis alt sind hungrig nach mehr Spielen. Megan Linder, Spielerin bei Spandau 04

„Die besten Team sind in Ländern wie Serbien und Ungarn vertreten“, sagt Linder. Auch Belen Vosseberg, die in der vergangenen Saison Kapitänin bei Spandau war, wechselte nach Ungarn. Seither hat Anja Oldenburg die Rolle der Kapitänin übernommen. „Alle unsere Spielerinnen von jung bis alt sind hungrig nach mehr Spielen und ich hoffe, wir steigern uns in jedem Jahr. Alle wollen wirklich die besten Athletinnen werden, die sie können.“

So geht es auch Linder, die mit ihrer offenen und humorvollen Art frischen Wind in das Team bringt und darüber hinaus ausgesprochen gelenkig ist. „Ich bin sehr gelenkig in meinen Schultern“, sagt sie und lacht. Wenn sie ihre Hände hinter dem Rücken ineinander verschlingt, kann sie ihre Arme über den Kopf bis zur Brust strecken. „Meine Knochen können sich sozusagen hinaus und wieder hineinbewegen, ohne dass es wehtut.“ Diese Gelenkigkeit kommt ihr auch im Wasser in ihrer Position als Linksaußen zugute.

Currywurst und Dürüm

Viele ihrer Teamkolleginnen studieren neben dem Sport oder haben einen Vollzeitjob. Kapitänin Oldenburg etwa arbeitet in einer Apotheke und muss sich deshalb für die Spiele im Ausland frei nehmen. Einige Spielerinnen, die noch studieren, mussten in der Vergangenheit bereits Auswärtsspiele absagen, weil es zeitlich nicht möglich war, für mehrere Tage zu verreisen. Auch Oldenburg sagt, dass es manchmal herausfordernd sei, Training, Spiele und 40-Stunden-Woche unter einen Hut zu bekommen. Bei Linder ist das anders. Die 28-Jährige absolvierte einen Bachelor in Soziologie. Deshalb könne sie sich in den letzten Jahren ihrer Karriere voll und ganz auf den Sport konzentrieren, sagt Linder.

Wenn die US-Amerikanerin nicht gerade in der Schöneberg Schwimmhalle trainiert, dann geht sie gern am Kudamm spazieren. Mit ihren Teamkolleginnen, von denen viele ebenfalls Englisch sprechen, verbringt sie viel Zeit. Sie schauen dann zusammen Filme oder gehen dick eingepackt und mit warmen Decken ausstaffiert spazieren. „Es sind Freundschaften, bei denen ich weiß, dass sie ein Leben lang bestehen werden.“

Mehr Texte zum Sport in Berlin auf Tagesspiegel Plus:

Einmal die Woche gibt es bei Linder auch typische Berliner Currywurst oder Dürüm.. „Das Essen hier ist unglaublich. Für mich ist Berlin eine der tollsten Städte.“ Nur in Hinblick auf die Wetterprognose wird es wohl noch eine Weile dauern, bis Berlin auch temperaturmäßig ihrem Geschmack entspricht. Für die kommende Woche werden Regen, Temperaturen unter zehn Grad und graue Wolke prognostiziert. Aber in der Schwimmhalle Schöneberg wird es ohnehin schwül und warm sein, insofern bringt zumindest die Atmosphäre dort ein wenig Kalifornien-Feeling auf.

Zur Startseite