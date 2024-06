Tagesspiegel Plus „Ich scheiße in die Seine“ : Aufgebrachte Pariser wollen Olympia-Wettbewerbe in ihrem Fluss sabotieren

Bei Olympia in Paris sollen einige Wettbewerbe in der Seine stattfinden. Die aber ist verdreckt – und Einwohner der französischen Hauptstadt wollen mit einer bemerkenswerten Protestaktion dafür sorgen, dass das so bleibt.