Im Europapokal Wasserball-Legende Hagen Stamm gibt sein Comeback als Trainer

Das Männerteam der Wasserfreunde Spandau 04 hat am Sonnabend die Chance, ins Viertelfinale des Euro Cups einzuziehen. Dafür muss auswärts gegen CC Ortigia ein Sieg her. Auch Spandaus Frauenteam reist nach Italien und will bei PN Triest den Sprung ins Final Four des Euro Cups schaffen. Ein Punkt würde Platz zwei in der Gruppe bringen und zum Weiterkommen reichen.