In der neuen, alten Heimat angekommen Tischtennismeister TTC Eastside peilt den sechsten Meistertitel nacheinander an

Ein hoher Sieg im Hinspiel ist ja an sich eine feine Sache. Macht vieles einfacher im Rückspiel. Sollte man meinen. Der TTC Eastside hatte das erste Halbfinale um die deutsche Tischtennismeisterschaft beim TSV Dachau 6:0 gewonnen.

Der Modus sieht vor, dass die Berlinerinnen zwei Tage später am vorigen Sonntag in eigener Halle noch mindestens ein 5:5 brauchten. Genau dieses Ergebnis erzitterte sich der große Favorit – nach 3:5-Rückstand. Dabei hatte bei Dachau die Nummer eins Sabine Winter verletzungsbedingt nicht mitwirken können.

„Eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht“, blickt Präsident Alexander Teichmann auch mit Abstand noch ziemlich ratlos auf die mäßige Vorstellung zurück, bei der die Olympiateilnehmerinnen Nina Mittelham und Britt Eerland ihr gemeinsames Doppel und jeweils ein Einzel verloren hatten.

Dann versucht sich Teichmann doch an einer Analyse: „Bei uns war die Luft nach dem klaren Sieg etwas raus und Dachau hatte nichts zu verlieren.“ Mit jeder Niederlage wuchs die Unsicherheit bei Eastside und am Ende war es ganz eng. „Ich bin froh, dass wir nicht ins Golden Match mussten. Das hätten wir an dem Tag vermutlich verloren.“

Es ist schön, dass wir diese Halle jetzt haben. Alexander Teichmann, Präsident des TTC Eastside, über die neue Heimstätte in der Paul-Heyse-Straße.

Aber es hat noch gereicht – und nun hat der Titelverteidiger die Gelegenheit, es besser zu machen. Im Finale gegen den TTC Weinheim aus der Nähe von Mannheim. Das Hinspiel findet am Freitag auswärts statt, das Rückspiel am Sonntag in Berlin (13 Uhr, GT-Halle in der Paul-Heyse-Straße).

Sportlich war der Auftritt ausbaufähig, aber die Rahmenbedingungen sorgten für Freude beim Verein. Nach über drei Jahren Umbauzeit konnte Eastside erstmals in der modernisierten GT-Halle antreten.

Vom Verein wird die alte und neue Heimat in den sozialen Medien kurz und bündig „Heyse“ genannt. Dort sollen zukünftig alle Spiele stattfinden und die Pendelei zwischen drei Hallen ein Ende haben. „Das erleichtert vieles in der Organisation. Es ist schön, dass wir diese Halle jetzt haben“, sagt Teichmann.

5 Mal in Folge ist der TTC Eastside Deutscher Tischtennismeister geworden.

Die reine Tischtennishalle unweit des Velodroms hat einen extra für die Sportart ausgelegten Boden, ausfahrbare Tribünen für 200 Zuschauer und ist inklusiv. Der Eingangsbereich ist noch nicht ganz fertig und im Sommer soll es eine neue Lichtanlage geben. „Einige Abläufe können wir sicher noch optimieren“, sagt Teichmann zudem, doch größtenteils war die Premiere gut gelungen.

Eastside gegen Weinheim, diese Paarung gab es bereits vor einem Jahr im Endspiel, die Berlinerinnen setzten sich durch (6:1/5:5). Gelingt die erfolgreiche Titelverteidigung, ist es die sechste Meisterschaft in Folge. „Das ist unser Ziel. Aber es wird kein Selbstläufer“, sagt Teichmann. Wieder dabei ist Nationalspielerin Shan Xiaona, die gegen Dachau wegen Problemen an der Bandscheibe gefehlt hatte. Auch Toptalent Josephina Neumann ist nach einer Verletzung einsatzbereit.

Weinheim hatte sich im Halbfinale gegen den TSV Langstadt durchgesetzt, die Entscheidung fiel im Golden Match. Dass Eastside gegen Dachau ungewohnte Schwächen gezeigt hat, ist auch beim Finalgegner mit Interesse verfolgt worden. Das Rückspiel sei „etwas seltsam“ verlaufen, ist auf Weinheims Homepage zu lesen. Gefolgt vom Fazit, das als Mutmacher verstanden werden darf: „Unschlagbar sind auch die Hauptstädterinnen nicht.“

Trainer Rainer Schmidt gibt die Favoritenrolle gern Richtung Eastside ab: „Berlin ist und bleibt der Favorit.“ Aber er sagt auf der Webseite der Bundesliga auch: „Trotzdem werden wir unsere Chancen bekommen und dann müssen wir hellwach sein und diese nutzen. Wir haben nichts zu verlieren, nur Berlin.“