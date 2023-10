„In unserer Situation geht der Aufstieg nicht“ Turbine Potsdam zwischen Anspruch und Realität

Turbine Potsdam kann zumindest sportlich wieder auf bessere Ergebnisse zurückblicken in der laufenden Spielzeit in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die Brandenburgerinnen, die von Marco Gebhardt und Dirk Heinrichs trainiert werden, konnten nach drei Niederlagen zum Auftakt zuletzt vier Siege einfahren und belegen derzeit den fünften Tabellenrang. „Wir hatten einen riesigen Umbruch in der Mannschaft und mussten die neuen Spielerinnen erstmal integrieren“, sagt Heinrichs über die anfänglichen Schwierigkeiten. „Wir wollten nicht denselben Fehler machen, wie in der Saison davor, in der wir so viele neue Spielerinnen bekommen haben, die alle eigentlich körperlich überhaupt nicht in der Lage waren, höherklassig Fußball zu spielen.“