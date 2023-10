Interview mit Gerhard Schöningh „Ich bin erschüttert, wenn einem Tier etwas zustößt“

Herr Schöningh, am Sonntag findet der letzte Renntag des Jahres in Hoppegarten statt. Wie fällt Ihr Fazit dieser Saison aus?

Insgesamt verlief diese Saison sehr positiv. Die gute Stimmung an den Renntagen motiviert mich sehr, und gerade bei diesem Punkt war es ein wirklich gutes Jahr. Nach acht von den insgesamt neun Renntagen haben wir bei den verkauften Tickets bisher ein Plus von 21 Prozent. Bei den Ticketumsätzen liegt das Plus sogar bei 32 Prozent. Wir haben weniger Freikarten ausgegeben, unsere Besucher haben höherwertig gekauft.