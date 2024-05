Irish Race Day in Hoppegarten Das besondere Pferdequartett von Trainer Marko Megsner

Einmal im Jahr färbt sich die Rennbahn in Hoppegarten auch außerhalb des Geläufs grün. Der Irish Race Day am Pfingstsonntag (Erster Start: 11.20 Uhr) steht ganz im Zeichen des pferdesportverrückten Landes, das der drittgrößte Züchter von Vollblütern in der Welt ist. „Es sollte daher nicht überraschen, dass es in Hoppegarten einen irischen Renntag gibt“, sagt der irische Botschafter und Schirmherr Nicholas O’Brien über die Veranstaltung. Outfits in grüner Farbe sind sehr willkommen.