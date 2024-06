Irritierende Rüdiger-Aussage nach Sieg über Dänemark Es geht beim Fußball nicht um Tod und Leben

Als Antonio Rüdiger, gerade als „Man of the Match“ beim 2:0 über Dänemark ausgezeichnet, am späten Samstagabend zum üblichen Kurz-Statement gebeten wurde, sagte er über seine Gefühle zu diesem Spiel: „Es fühlt sich sehr gut an. Wir waren von Anfang an dominant, aber wir können kritisieren, dass wir sie nicht schon schneller getötet haben.“

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger bezog sich dabei auf die mangelnde Chancenverwertung.

Wie schwierig es ist, rund um den Fußball die richtige Wortwahl zu treffen, hat sich bei dieser Europameisterschaft ja schon mehrfach offenbart.

Da posaunte ein Kommentator heraus: „Rumänien zerstört die Ukraine.“ Das war zwar ausschließlich auf das 3:0 in der Vorrunde bezogen, wirkte aber angesichts der Zerstörung in der Ukraine durch russische Truppen mehr als deplatziert.

Große Aufregung herrschte einige Tage später, als die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker von „Spielermaterial“ sprachen und anschließend von Moderator Jochen Breyer zurechtgewiesen wurden, auf diesen Begriff doch bitte zu verzichten. Eine Petitesse, die noch Tage später für Aufsehen sorgte.

Auch auf Rüdigers Aussagen folgten entsprechende Reaktionen.

Kritik auf der einen Seite, weil die Schwelle zur Erregung ohnehin sehr tief liegt. Auf der anderen Seite Verständnis dafür, dass nach einem derart emotionalen Spiel mit Gewitter-Unterbrechung, VAR-Entscheidungen und dem erlösenden Einzug ins Viertelfinale auch solche unpassenden Worte eben mal fallen können.

Der gebürtige Berliner ist als Interviewpartner beliebt, weil er eben zu Emotionen neigt und bei seiner Wortwahl weniger als viele andere auf PR-Sprech zurückgreift. Das ist gleichermaßen erfrischend wie gefährlich.

In diesem Fall blieb ein Einwand seitens der Fragestellerin aus. Angemessen wäre ein solcher auf jeden Fall gewesen. Und auch hilfreich, damit ein derartiger Fauxpas umgehend aus der Welt geschafft werden kann.

Rüdiger gilt nach dem 2:0 gegen Dänemark als Inbegriff des Willens, den das deutsche Team offenbarte. Ein Spieler, der nur so von Kraft strotzt. Dennoch sollte es bei einem Einzug ins Viertelfinale und einem Fußballfest nicht um Tod und Leben gehen.