Islandpferde-WM im August Warum der Startschuss schon jetzt in Berlin fällt

Obwohl die Weltmeisterschaft im Islandpferdereiten in diesem Jahr erst im August in den Niederlanden stattfindet, fällt der Startschuss bereits an diesem Freitag in Berlin. Ähnlich wie bei einem Fackellauf vor den Olympischen Spielen reitet eine Delegation um 12 Uhr am Brandenburger Tor, um über 40 Etappen den Staffetenstab der WM nach Oirschot zu bringen. Der Austragungsort liegt rund 70 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt. Insgesamt werden über 1000 Kilometer zurückgelegt.