Der israelische Nationalspieler Tamir Blatt stößt in der kommenden Saison zum deutschen Basketball-Meister Alba Berlin. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler hatte bereits im vergangenen Sommer einen Vertrag über drei Jahre in Berlin unterschrieben. In der abgelaufenen Saison war er jedoch noch leihweise bei seinem alten Klub Hapoel Jerusalem aktiv. Dort kam der Sohn von Trainer-Legende David Blatt in etwas mehr als 28 Minuten auf 12,1 Punkte und 7,8 Assists pro Spiel.

„Er passt mit seiner Spielweise sehr gut zu unserem schnellen Basketball-Stil. Durch seine Passqualitäten kann er seine Mitspieler in Szene setzen und mit seinem starken Wurf selbst für Punkte sorgen“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda: „Auf Basis seiner starken Auffassungsgabe und Einsatzbereitschaft wollen wir ihm helfen, sein defensives Potenzial auch auf Euroleague-Niveau zu entfalten.“ (dpa)