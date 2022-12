Joacim Eriksson und die Liebe zur Kreativität Ein Torwart für den Spielaufbau

Es lief für die Eisbären Berlin ohnehin schon trübe am 30. November beim Auswärtsspiel in Schwenningen. Und fast wäre es im zweiten Drittel noch ganz dicke gekommen für die Berliner, nachdem Joacim Eriksson mitten im zweiten Drittel diesen unverschämt präzisen Pass auf Boaz Bassen über rund 40 Meter Eisfläche nach vorn geschlagen hatte. Der Verteidiger der Wild Wings scheiterte aber allein vor dem Berliner Torwart Tobias Ancicka, was Eriksson wiederum ärgerte. Denn der Vorlagengeber hatte gehofft, „dass der Boaz ihn reinmacht, aber das war ganz schön eng“.

