Jugendturnier des 1. FC Union Mbappé und andere Stars

Zwei Jahre ist es her, dass Mbappé im Stadion an der Alten Försterei auflief und gegen Hertha BSC verlor. Nicht Kylian Mbappé, dessen Millionen-Transfer gerade in aller Munde ist. Sondern Ethan Mbappé, sein 16-jähriger Bruder, der derzeit bei der U19 von Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Mit seinem Team nahm er 2021 am Youngster Cup in Berlin teil, den der 1. FC Union ausrichtete.