Kampf um Platz drei Albas Basketballerinnen kassieren Niederlage gegen Osnabrück

Die Basketballerinnen von Alba Berlin mussten im letzten Heimspiel der Saison eine deutliche 46:67-Niederlage gegen die Panthers Osnabrück einstecken. Angetrieben von 1680 Fans in der Sömmeringhalle konnten die Aufsteigerinnen insbesondere beim Scoring nicht an die starken Spiele zuvor anknüpfen. Im Kampf um Platz drei kommt es am Sonntag (16 Uhr, sporttotal.tv) zum Rückspiel in Niedersachsen. 21 Punkte Rückstand sind dabei natürlich eine Bürde.

Am Donnerstagabend kam Osnabrück besser in die Partie und führte nach zehn Minuten mit 17:10. Und auch im zweiten Viertel war das Scoring der Schwachpunkt der Berlinerinnen, zur Halbzeit stand es daher 23:39. Das Team zeigte ohne die verletzt fehlende Centerspielerin Maggie Mulligan zwar auch in der zweiten Halbzeit großen Einsatz, die Korbdifferenz vor dem Rückspiel am Sonntag nicht allzu groß werden zu lassen. Aber weiter wollte bei Alba nichts so richtig fallen.

Defensiv war das Team auch im dritten Viertel da, fünf Steals standen symbolisch für den Einsatz der Berlinerinnen. Aber es sollte an diesem Abend bis zur Schlusssirene nichts werden mit dem nächsten Comeback. Was nichts daran änderte, dass die Fans ihr Team für die starke Saison noch mal gebührend feierten. (Tsp)