So kann man nicht Schach-Weltmeister werden. Dieser Satz über Großmeister Levon Aronjan stand am Sonntag nach zwei – von außen betrachtet – künstlerisch wertvollen, hochdramatischen, aber am Ende für den Armenier verpatzten Spielen beim WM-Kandidatenturnier im Tagesspiegel. In Schönheit scheitern – dieser Devise ist Aronian bei der siebten Turnierrunde am Sonntag nun wieder gefolgt. Gegen den Tabellenführer Fabiano Caruana (USA) setzte der 35-Jährige mit den weißen Steinen alles auf eine Karte, opferte Material, stand mit zwei Bauern bedrohlich nahe vor der gegnerischen Grundreihe, bereit für Matt oder die siegbringende Damen-Umwandlung – um am Ende nach einem falschem Zwischenzug mit einer ruinösen Stellung aufzugeben. Damit rutschte der Mit-Favorit Aronian ans Tabellenende und kommt als Herausforderer des Weltmeisters Magnus Carlsen für ein Match im Herbst in London praktisch nicht mehr in Frage.

Caruana hat beim Berliner Kandidatenturnier für die Schach-WM zur Halbzeit die Führung erkämpft. Nach diesem Sieg in der siebten des 14-rundigen Turniers hat der Weltranglisten-Achte fünf Punkte auf dem Konto. Auf Platz zwei folgt mit 4,5 Punkten der Aserbaidschaner Shakriyar Mamedyarov, Weltranglisten-Zweiter und auch Mit-Favorit, der sich am Sonntag vom Russen Alexander Grischuk remis trennte. Gemeinsam auf Rang drei mit jeweils 3,5 Punkten folgen Grischuk sowie Landsmann Wladimir Kramnik und Ding Liren, die den Abend ebenfalls mit einem Remis beendeten. Es war das siebte Unentschieden des Chinesen im siebten Turnierspiel. Dahinter der Russe Sergej Karjakin (3 Punkte), Wesley So (USA) und eben Aronian (beide 2,5).

Im Moment hat Caruana die besten Siegchancen

Lirens Spiel nennt man wohl solide, vielleicht wäre Aronian auch etwas von dieser trockenen Solidität im Kühlhaus, dem Veranstaltungsort in Berlin-Kreuzberg, zu wünschen. Aronian vermied gegen Caruana in der Wiener Variante des Damengambits mehrmals Remis, ging aufs Ganze. Ähnlich wie der Russe Wladimir Kramnik, mit 42 Jahren Turnier-Routinier, der nach furiosem Turnierbeginn und danach überzogenem Spiel in den Runden drei bis sechs etwas einbrach.

Mehr zum Thema WM-Kandidatenturnier in Berlin Die kleinen Fehler der Schach-Großmeister

Am Montag wurde die achte Runde ausgespielt. Jeder Großmeister duelliert sich bis zum 27. März zweimal mit jedem. Bei Punktgleichheit entscheidet ein Feinwertungssystem. Den Turniersieg dürften zwischen Caruana, Mamedyarov und wohl auch Grischuk unter sich ausmachen. Der 34-Jährige lieferte bisher das schönste Zitat aus der Turnier-Pressekonferenz. In der sechsten Runde gegen Caruana entschied sich Grischuk erneut für eine spezielle Stellung, eine so genannte Benoni-Struktur, obwohl er damit tags zuvor fast gegen Aronian verloren hätte. Seine Erklärung: „Benoni bedeutet Sorgenkind, und ich mag alles, was mit Sorgen zu tun hat.“