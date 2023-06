Tagesspiegel Plus Kein Rennen, kein Schumacher : Die Formel 1 ist in Deutschland in der Sackgasse

Wie sieht die deutsche Formel-1-Zukunft aus? Anders als in großen Teilen der Welt sinkt das Interesse, ein neuer Schumacher oder Vettel ist nicht in Sicht. Im Nachbarland sieht es ganz anders aus.