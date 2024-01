Kein Team in der NFL scheitert spektakulärer Die Buffalo Bills und die Kunst des Verlierens

Wide Right, rechts daneben. Mehr muss man in Buffalo nicht sagen, um von den Einwohnern der Stadt im Nordosten der USA mit einer Mischung aus Ablehnung und Furcht angestarrt zu werden. Als Bills-Kicker Scott Norwood am 27. Januar 1991 im Super Bowl XXV gegen die New York Giants seinen Field-Goal-Versuch zum möglichen Titelgewinn in der National Football League (NFL) rechts daneben setzte, sprach der damalige US-Fernsehkommentator Al Michaels die Worte: „No good… wide right.“