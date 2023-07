Keine weiteren Ausnahmegenehmigungen Einigung bei „50+1“-Regel im Profifußball

Nach dem Willen des Bundeskartellamtes soll die 50+1-Regel im deutschen Profifußball erhalten bleiben.

Was besagt die 50+1-Regel?

„Die 50+1-Regel ist Bestandteil der Satzung des DFL Deutsche Fußball Liga e.V.

Sie bestimmt, dass eine Kapitalgesellschaft nur dann eine Lizenz für die Teilnahme an der Bundesliga oder 2. Bundesliga erwerben kann, wenn der jeweilige Mutterverein mehrheitlich an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist, also mindestens 50% der Stimmanteile plus einen weiteren Stimmanteil in der Versammlung der an der Kapitalgesellschaft beteiligten Anteilseigner hält.“

Quelle: dfl.de