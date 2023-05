Klare Ansage von Präsident Stamm Der Titel muss her für Spandau 04

Die Wasserfreunde Spandau 04 hatten am Wochenende ihre Trainingsstätte in der Schwimmhalle Schöneberg verlassen und waren nach draußen gewechselt. Ins Forumbad am Olympiastadion. Das war nicht als Zeichen zu verstehen, dass Spandau den Frühling begrüßt, sondern sollte der Vorbereitung auf das erste Finalspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft dienlich sein. Denn Dauerrivale Waspo Hannover spielt zu dieser Jahreszeit bevorzugt im Freibad Limmer.