Kolumne „Abgefahren“ Herausforderung Türkei

In den nächsten Tagen steht die Hochzeit der großen Tochter an. Sie heiratet aber nicht irgendwo, sondern im großen Stil in der Türkei. Klar bin ich ein wenig aufgeregt, nicht nur wegen der Hochzeitsrede, die ich halten darf. Denn die Kulturbeauftragte hat mir die Mitnahme meines Karbontigers erlaubt. Der Grund des erhöhten Erregungszustandes meiner alten Radsport-Seele liegt auf der Hand. Ich war noch nie in der Türkei, und sie ist in Fachkreisen auch nicht unbedingt als Radsportland bekannt.

Als ich die Reisepläne mitteilte, erreichten mich aus dem Kreis der Radsportfreunde viele mitleidige Kommentare. Die Straßen wären für meinen vom glatten Asphalt verwöhnten Sitzbereich überhaupt nichts, war noch das Harmloseste, das mir mit auf den Weg gegeben wurde.

Wilde Hunde würden dort ebenfalls ihr Unwesen treiben. Deutlich ernster wurde auf den Straßenverkehr hingewiesen. Die türkischen Autofahrer sollen die Verkehrsregeln sehr frei auslegen. Fazit der verschiedenen Anmerkungen: Das Radfahren gleiche dort einem Himmelfahrtskommando. Allerdings taugten die meisten Ratgeber nur bedingt. Entweder hatten sie selbst noch nie die Türkei besucht, und wenn, sind sie dort nicht auf dem Rad, sondern maximal am Strand unterwegs gewesen.

Etwas nachdenklicher machte mich schon eher die Bemerkung meines zukünftigen Schwiegersohns, der die Gegend nördlich von Izmir seit Kindertagen kennt. Er könne sich nicht erinnern, da jemals Rennradfahrer gesehen zu haben. „Aber irgendjemand muss ja mal den Anfang machen“, fügte er lächelnd hinzu. Mein Pioniergeist war jedenfalls geweckt.

Und so schlimm kann es dort eigentlich nicht sein. Vor drei Wochen erst fand die Türkei-Rundfahrt der Radprofis über acht Etappen statt. Zugegebenermaßen waren die Straßen für das große Peloton perfekt abgesperrt, Probleme mit dem Autoverkehr hatten sie sicher nicht.

Umbauarbeiten am Rad sind wohl essenziell

Weitere Recherchen ergaben Erstaunliches. Im letzten Jahr fand in Izmir, das als eine der fahrradfreundlichsten Städte der Türkei gilt, die Konferenz „EuroVelo & Cycling Tourism“ statt. Die Themen-Schwerpunkte lagen auf der Bedeutung von Kulturtourismus und dem ansteigenden Radtourismus in der Türkei. EuroVelo ist ein Projekt des Europäischen Radfahrer-Verbandes. Hierbei verbindet ein Netz von 17 Radfernwegen auf über 60.000 Kilometern ganz Europa miteinander. Einer der ausgeschilderten Wege, die EuroVelo-Route 8, führt sogar in der Nähe des Hochzeitsortes vorbei.

Da die Angaben über die Beschaffenheit der Straßen und Wege relativ dürftig sind, mussten am Reiserad prophylaktische Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Meine gewichtsoptimierte Rennfeile wurde mit breiteren, schlauchlosen Reifen ausgerüstet, um einen Schotterweg befahren zu können. Die Übersetzung bekam ebenfalls eine Anpassung, denn Berge soll es dort auch geben.

Nun hoffe ich, dass neben den Hochzeitfeierlichkeiten und den Besuchen zahlreicher antiker Kulturdenkmäler noch genügend Zeit für die eine oder andere Erkundungsfahrt per Rad bleibt. Hach, bin ich aufgeregt.

- Michael Wiedersich schreibt hier alle 14 Tage übers Radfahren, im Wechsel mit Laufkolumnistin Maria Tietze.