Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Arm, nicht sexy, aber erfolgreich

Seit dem sechsten Spieltag steht nun Union an der Spitze der Liga. Und das bleibt auch so, egal, wie das Spiel am Sonntag in Bochum endet. Und was lese ich in einem Sport-Kommentar einer großen Zeitung? Die Bayern seien jetzt bereits „souverän als Union-Jäger!“. Äh… wie jetzt?! Bring ich da was durcheinander? War es nicht früher immer so, dass die anderen Mannschaften Bayern München jagten? Und jetzt sind Münchener zum Jäger mutiert? „Souverän“ jagen sie eine Mannschaft, deren Spieler im Schnitt einen achtmal niedrigeren Marktwert haben als ihre eigenen?

