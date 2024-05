Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Bayern, wir helfen!

Bayern München findet keinen Trainer! Die haben zig Titel gewonnen! Haben ein tolles Stadion und befinden sich in der zweitschönsten Stadt Deutschlands! Und keiner will da hin?

Sagen wir, wie es ist. Inzwischen hat der Fachkräftemangel auch den Profifußball erreicht. Die Arbeitsmoral nimmt rapide ab. Klar, Fußballtrainer, das ist anstrengend, Leute. Weiß ich ja. Die Arbeitszeiten sind nicht ohne. Und stressig ist der Job auch. Dafür gibt es eine faire Bezahlung. Ich glaube, übertariflich. Es gibt bezahlten Urlaub und vielleicht auch eine kleine Betriebsrente.

Man arbeitet im Kollektiv und ist viel an der frischen Luft. Bei Pressekonferenzen gibt es kostenlose Getränke. Man erhält schicke Trainingsanzüge. Und kann an der Seitenlinie mal so richtig die Sau rauslassen.

Ist denn das gar nichts? Findet sich denn wirklich keiner, der so was machen will? Xabi Alonso hat abgesagt. Julian Nagelsmann hat abgesagt. Roger Schmidt hat abgesagt. Roberto De Zerbi hat abgesagt. Ralf Rangnick hat abgesagt. Aber der hat wenigstens lange überlegt. Um dann zu verkünden, dass der Job für ihn überhaupt nicht in Frage kommt.

Alle sagen sie ab. Ein Mist ist das! Inzwischen sind die Arbeitsämter in Bayern eingeschaltet. Sie gehen die Karteien durch. Aber das dauert. Ist ja nichts digitalisiert. Und dann der Krankenstand.

Es muss doch irgendwo ein verdammter Übungsleiter zu finden sein! Vielleicht einer aus den unteren Ligen? Irgendwas in Teilzeit? Ich denke, München ist da inzwischen sehr kooperativ. Vielleicht geht was über finanzielle Anreize. Jemand aus einer anderen Sportart, wo sie wenig verdienen. Ein Wasserballer oder ein motivierter Minigolfer.

Denkbar wäre auch ein begeisterungsfähiger Quereinsteiger. Also wenn Sie Lust auf eine berufliche Veränderung verspüren, mit jungen Menschen arbeiten möchten und Ihnen Uli Hoeneß nicht zu sehr auf die Nerven geht – dann melden Sie sich doch bitte unter sport@tagesspiegel.de. Stichwort: „Bayern, wir helfen!“.