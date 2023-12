Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Ein bisschen mehr Kai-Wegner-Rhetorik bitte, Herr Bundestrainer

Es gibt so Spieltage, wo man als interessierter Konsument ganz eindeutig sagen kann: Na ja. Nix passiert. Okay, Bochum hat ein Heimspiel gewonnen. Zum ersten Mal in dieser Saison! Eine Nachricht, die in unseren Breitengraden nicht jeden vom Hocker haut, aber immerhin. Ansonsten alles wie erwartet. Für die Union-Fans gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Ihr Klub hat gegen Bayern nicht verloren! Die schlechte: Das Spiel fiel aus.