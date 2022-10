Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Hertha BSC und die Verbindung aus Musil, Musiala und Matthäus

Letzte Woche stand urplötzlich Viktor Orban auf der Haupttribüne in Köpenick! Was war passiert? Er wollte den ungarischen Spieler András Schäfer besuchen. Der Regierungschef erhielt sogar ein Union-Trikot. Händeschütteln, das übliche. Na, das gab einen Aufruhr! Der ungarische Autokrat, der ja mit Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit nicht so viel am Hut hat, passt nicht so recht zum Image von Union. Was mich an dem Vorgang noch mehr überraschte: Dass es in Berlin Fußball-Skandale geben kann, an denen Hertha BSC gar nicht beteiligt ist.

