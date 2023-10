Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Hertha reloaded

Union hat schon wieder verloren. Bereits das fünfte Mal hintereinander in der Liga! Dazu noch zweimal in der Champions League. Das macht sieben Niederlagen in Folge! Die sind am Ende, in Köpenick. Fertig sind die. Und in den Medien ist was los! Der Untergang von Union! Das Magazin „11 Freunde“ hat eine Satire verfasst, in der die Köpenicker nach weiteren Nackenschlägen von einem gewissen Lars Windhorst gerettet werden, in einem sogenannten „Grand Capital Club“.