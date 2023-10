Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ (Keine) Pläne für den Herbst

Schadenfreude ist ein hässliches Gefühl. Aber Bayern München hat schon wieder nicht gewonnen. Jetzt hat sie auch noch Stuttgart überholt! Nach einer indiskutablen ersten Halbzeit stand es 0:2 gegen Leipzig. Am Schluss reichte es zu einem schmeichelhaften Unentschieden. Und dann kam Trainer Tuchel. Er räumte ein, dass es vielleicht am Plan gelegen haben könnte und er nähme die Schuld auf sich. Super! Richtig klasse! Was für eine edle Einstellung! Hier stellt sich ein Chef schützend vor seine Untergebenen.