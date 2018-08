Als die Spiele des ersten Sonnabends dieser Saison beendet waren – wer stand bereits wieder auf Platz eins der Tabelle? Ist das langweilig. Ich finde am ersten Spieltag könnte auch mal Fortuna Düsseldorf Erster sein. Oder Freiburg. Oder meinetwegen Hertha. Den Berlinern wurde von einer Software mittels Algorithmen prophezeit, dass sie diese Saison absteigen werden. Platz 17, mit einer Wahrscheinlichkeit von 15,6 Prozent. Nach dem ersten Spiel, das Hertha BSC zu 100 Prozent als Sieger beendete, sollten die Inhaber der Firma Goalimpact ihren Rechner vielleicht doch noch mal anschmeißen und die Sache überprüfen.

Die Berliner haben sich für die Saison nämlich einiges vorgenommen. Man versucht es diesmal mit einer Mischung aus Modernisierung und Kontinuität. Sie haben bislang vier neue Spieler verpflichtet (Modernisierung). Und wie viele von Ihnen wurden eingesetzt? Keiner (Kontinuität). Bis auf Grujic, für drei Minuten, na gut. Man spielt ein neues System, aber es sieht trotzdem irgendwie aus wie das alte. Man hat wie früher wenige Torchancen, aber man nutzt so viele davon, dass es zum Sieg reicht. Bereits vor dem Spiel gegen Nürnberg gab es eine andere, leider unerquickliche Vermengung von Modernisierung und Kontinuität.

Die Vereinsmitglieder erhielten einen Tag vor Saisonbeginn eine Mail, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass als „Einlauflied“ nicht mehr „Nur nach Hause“ von Frank Zander gespielt würde, sondern „Dickes B“ von Seeed. Nun könnte man sagen, ist doch egal, was gesungen wird, entscheidend is auf’m Platz! Aber echten Fans sind diese Dinge heilig, und sie ohne Rücksprache zu ändern, ist ungeschickt oder respektlos. Nun hat man also ein neues Lied (Moderne) und verärgerte Fans (Tradition). Ich gebe ehrlich zu, ich fand es auch immer etwas irritierend, dass die Berliner Zuschauer schon das „Nachhausegeh’n“ thematisierten, wo die Mannschaften doch gerade erst aufs Feld kamen. Aber egal. Das moderne Lied ist nun auch schon 17 Jahre alt und vor allem finde ich, es eignet sich eigentlich nicht so zum Mitsingen. Denn es hat für die Anzahl der Noten verdammt viel Text.

Was mich besonders am „Liedgate“ beschäftigt, ist die Tatsache, wie plump sich die Vereinsverantwortlichen den Zorn ihrer eigenen Fans zuziehen. Aus Sicht der Vereinsführung gesprochen: Es gibt doch sicherlich Mittel und Wege die eigenen Interessen geschickter durchzusetzen, ohne dass die halbe Anhängerschaft Sturm läuft. Wie man das macht, kann man bei Machiavelli nachlesen. Ein intellektueller Dribbelkünstler aus dem frühen 16. Jahrhundert. Aber den kennen die ehemaligen Twitter-Mitarbeiter möglicherweise nicht.

Mehr zum Thema Olympiastadion Debatte um Stadionhymne: Frank Zander kritisiert Hertha

- Der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke schreibt hier jeden Montag über die Fußball-Bundesliga