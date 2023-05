Kolumne „Losgelaufen“ 50 Kilometer in zwölf Stunden

Wir liefen los. Am Wochenende machten wir uns auf eine etwas längere Wanderung und wollten 50 Kilometer in unter zwölf Stunden zurücklegen. Als die Mutter einer Freundin erzählte, dass sie die Bergische 50 im vergangenen Jahr absolviert hat, sagte mein Herz sofort: Hey, das wollen wir auch mal machen. Der Kopf war nicht ganz so euphorisch, fand aber auch kein Gegenargument. Die Beinprothese vielleicht, aber das hat bei mir noch nie gegolten. Erst mal ausprobieren, dann sieht man ja, ob man das kann oder nicht.