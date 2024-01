Kolumne „Losgelaufen“ Ab welchen Minusgraden man nicht mehr joggen sollte

Was für eine klirrende Kälte wir da draußen zuletzt hatten. Manchmal wurde mir schon allein beim Blick aus dem Fenster kalt. Fortbewegung mit dem gut geheizten Auto war da schon was Feines. Natürlich wagen sich auch trotz der Temperaturen einige Jogger nach draußen. Manche sind schön dick eingemummelt in Mütze, Schal und Handschuhe. Finde ich auch ratsam bei Temperaturen unter null. Nur die Skiausrüstung sollte doch besser im Schrank bleiben, schließlich heizt der Körper sich bei der Bewegung noch auf.