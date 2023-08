Kolumne „Losgelaufen“ Auf der Flucht vor den Zombies

„Mach dich bereit für deinen Lauf. Willkommen zu deiner ersten Mission! Deine Geschichte beginnt hier.“ Ist das nicht mal ein spannender Start in die Laufrunde? So kann es theoretisch immer sein, wenn man sein Handy mit zum Joggen nimmt statt nur der eigenen Playlist einem Lauf-Spiel lauscht, so wie meine Schulfreundin Carina.