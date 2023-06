Kolumne „Losgelaufen“ Auf eine Extrarunde in Alaska

Nach 25 Stunden in Flugzeugen und Flughäfen versprechen eine warme Dusche und ein bequemes Bett Erholung. Doch was, wenn dieses Hotel malerisch neben einem See in Alaska steht? Ich entschließe mich also, die müden Knochen erst noch etwas durchzuschütteln, statt sie so steif, wie sie sind, direkt ins Bett zu legen.