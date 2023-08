Kolumne „Losgelaufen“ Ein Hoch auf die Gemütlichkeit

Schon ist sie vorbei, die Sommerpause. Jedenfalls die Pause, in der bei mir der aktive Sport eher ruhte. Hatte ich über die heiße Sommerferienzeit doch sehr mit Wassersport und Radfahren im Wald die Gemütlichkeit für mich entdeckt, weckte der Urlaub in Bayern mit seiner Wanderung am Berg und mehreren Gipfeln doch wieder die Lust auf mehr.