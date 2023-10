Kolumne „Losgelaufen“ Mit jeder Menge Technik zum perfekten Schuh

Eine Einladung ins Lauflabor kann man nicht ausschlagen, oder? Ich jedenfalls konnte das nicht. Also folgte ich der Einladung von True Motion ins Labor im IFD Cologne, dem Institut für funktionelle Diagnostik. Aus meiner Zeit im Leistungssport weiß ich noch gut, wie Analysen mit technischer Unterstützung ablaufen. In der Regel war das Ziel, kleinere Fehler in der Lauftechnik auszumerzen.