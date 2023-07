Kolumne „Losgelaufen“ Neue Bestzeit fürs Leben

Man nehme ein mittelgroßes Kreuzfahrtschiff, zwei Läuferinnen und einen Feierabend nach einem langen Arbeitstag an Bord. Was gäbe es da Besseres als eine kleine Runde zu joggen und den Schiffsalltag etwas auf Seite zu legen? Wir befinden uns auf See und haben keine Lust auf das Laufband im Fitnessstudio, außerdem ist das Wetter gut und es dauert in Polarkreisnähe noch lange bis die Sonne untergeht.