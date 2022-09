Kolumne „Losgelaufen“ Seemeilen und Sattelrobben

Das Schöne am Laufsport ist, dass man ihn einfach überall machen kann. Das jedenfalls sagen all die Laufenthusiasten. Und was soll ich sagen? Ja, das ist wirklich das Schöne daran. Viel muss man dafür auch nicht einpacken, ein Paar Schuhe reicht völlig. Am Strand kommt man vielleicht sogar ganz gut ohne aus. Die Jahreszeit ist ebenso ziemlich egal und ich habe sie alle ausprobiert. Selbst im Weihnachtsurlaub im Schnee war ich schon joggend unterwegs. Szenisch reizvoll und unvergessen war eine Runde auf dem Otago Peninsula in Neuseeland mit überragender Sicht auf den Pazifik. Joggen auf einem Asphaltparkplatz in Dubai bleibt auch unvergessen, aber landet in einer ganz anderen Kategorie.

