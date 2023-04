Kolumne zur Premier League Der Trainer muss weg!

Mit den Entlassungen von Graham Potter (Chelsea) und Brendan Rodgers (Leicester City) wurde am Montag ein neuer Rekord in der Premier League aufgestellt: Zwölf Trainer – oder wie man in England sagt: Manager – wurden in dieser Saison entlassen. Insgesamt haben die Klubs damit in dieser Spielzeit geschätzte 56 Millionen Euro an Abfindungen gezahlt, um sich von ihren Trainern zu trennen. In der unbarmherzigen Welt des Elitemanagements scheint die Geduld mit dem Personal immer mehr zu schwinden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden