Kolumne zur Premier League Für diese Klubs wäre ein Abstieg dramatisch

Neun Mannschaften, noch acht Spiele und nur sechs Punkte zwischen Rang zwölf und den drei letzten Plätzen der Premier League. Was den Abstiegskampf angeht, so wird der in dieser Saison noch härter als je zuvor. Für einige Klubs ist der Gedanke, in der Zweiten Liga – der Championship – zu spielen, unvorstellbar, aber die Uhr tickt und für drei Mannschaften wird der Albtraum zur Realität.