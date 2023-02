Kolumne zur Premier League Manchester United ist das Team der Stunde

Am Sonntag reist Manchester United nach London, um das Finale des Liga-Pokals in Wembley gegen Newcastle United zu bestreiten. Es ist fast sechs Jahre her, dass die „Red Devils“ zuletzt eine Trophäe gewonnen haben. Noch unter Trainer Jose Mourinho gelang das 2017 im Finale der Europa League gegen Ajax Amsterdam. Im Jahr darauf führte Mourinho United in der Premier League auf den zweiten Platz – eine Leistung, die er öffentlich als „eine der größten seiner Karriere“ bezeichnete.

