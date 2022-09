Kolumne zur Premier League Zwei Derbys und ein heißer Tipp

Arsenal FC – Tottenham Hotspur (Samstag, 13.30 Uhr)

Mikel Arteta ist in seiner dritten vollen Saison Trainer von Arsenal. Er wurde zum Manager des Monats August gekürt, die Gunners stehen mit sechs Siegen in sieben Spielen an der Spitze der Premier League-Tabelle. Die Sommerverpflichtung von Gabriel Jesus von Manchester City, wo Arteta schon Co-Trainer von Pep Guardiola war, war ein inspirierender Schritt. Artetas bislang eingesetzte Spieler haben ein Durchschnittsalter von 23,6 Jahren, Arsenal ist damit das jüngste Team der Liga.

Tottenham ist ebenfalls stark gestartet. Abgesehen von Manchester City sind die Spurs von Antonio Conte die einzige Mannschaft, die bisher nicht verloren hat. Sie befinden sich auf dem dritten Platz, zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Auch die Spurs haben im Sommer gut investiert. Die 69,5-Millionen-Euro-Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Richarlison entlastet Harry Kane und Heung-min Son im Angriff, während Ivan Perisic, der von Inter Mailand ablösefrei kam, dem Spiel vom Flügel eine weitere Dimension hinzufügt.

Son, früher in Leverkusen, ist blendend in Form. Mit einem Hattrick binnen 13 Minuten bewies er das nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Leicester City. Mit einem Sieg kann Arsenal den Vorsprung an der Spitze ausbauen, während die Spurs mit drei Punkten im Nordlondoner Derby am Erzrivalen vorbeiziehen würden.

Liverpool – Brighton & Hove Albion (Samstag, 16.00 Uhr)

Obwohl sich Liverpool in den letzten fünf Jahren als europäisches Schwergewicht etabliert hat, gab es es in dieser Saison einen Fehlstart in der Premier League. Nach der 9:0-Demontage des AFC Bournemouth im August hat das Team bisher nur einen weiteren Sieg in der Liga geholt. Der Verlust von Sadio Mané an den FC Bayern hat Liverpools Angriff geschwächt, dazu kam die Sperre von Zugang Darwin Nunez für drei Spiele.

Liverpool hatte nach dem Tod von Königin Elizabeth zwei Spiele verschoben, seit dem 3. September hat das Team nicht mehr in der Premier League gespielt. Brighton ist seit dem ersten Septemberwochenende ebenfalls nicht auf dem Platz gewesen. Brighton liegt derzeit auf dem vierten Rang, Liverpool wird es also nicht leicht haben. Trotz der beiden hochkarätigen Derbys in London und Manchester könnte dies das spannendste Spiel an diesem Wochenende werden.

Manchester City – Manchester United (Sonntag, 15.00 Uhr, alle Spiele bei Sky)

Es ist unstrittig, wer derzeit der beste Mittelstürmer der Welt ist. Erling Haaland ist in der Premier League angekommen: Elf Tore in den ersten sieben Spielen für City – Ligarekord. Der Norweger ist erst der zweite Spieler in der Geschichte der Liga, dem in zwei Spielen in Folge ein Hattrick gelang. Nach der Länderspielpause darf Haaland am Sonntag zu seinem ersten Manchester-Derby antreten. Es könnte gar nicht so spaßig werden für den Norweger: Nach einem katastrophalen Start in die Amtszeit von Erik Ten Hag im Old Trafford ging United mit vier Siegen in Folge in die Pause.

Defensiv ist United seit dem Wechsel zum Innenverteidiger-Duo Raphael Varane und Lisandro Martinez ein völlig anderes Team. Insbesondere Martinez hat mit seiner Entscheidungsfindung, seinem defensiven Bewusstsein und seiner progressiven Passfähigkeit beeindruckt, obwohl ein Treffen mit City und Haaland sein härtester Test werden dürfte. Der Argentinier und der Norweger standen sich nur einmal gegenüber; während der Gruppenphase der letztjährigen Champions League, in der Martinez mit Ajax 4:0 gegen Borussia Dortmund gewann. Haaland verpasste das Rückspiel in Dortmund verletzungsbedingt, aber Martinez glänzte in beiden Spielen. Das Spiel dürfte enger werden, als viele denken.

Zur Startseite